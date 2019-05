Sara Carbonero operata di tumore alle ovaie: «E' maligno, ma l'operazione è andata bene»

Martedì 21 Maggio 2019, 23:19 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 23:22

Non è certamente un periodo fortunato pere la sua bellissima moglie. Solo pochi giorni fa l'ex portiere della nazionale Spagnola di calcio, che ora gioca nel Porto, aveva avuto un infarto, che lo ha portato ad abbandonare il gioco del Calcio. Oggi,, su Instagram ha rivelato di essere stata operata per un tumore alle ovaie: «Questa volta è toccato a me - ha scritto su Instagram -. Mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata. E' andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene».«Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l'abbiamo preso molto presto - ha commentato Sara Carbonero su Instagram -, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me». Sara Carbonero si è comunque detta fiduciosa: «Tutto andrà bene. So che la strada sarà dura, ma avrà un lieto fine con il supporto della mia famiglia e dei medici».