Sara, la giovane prof napoletana che insegna la storia con TikTok: «Rendo umani i personaggi»

Interpretare personaggi storici e della letteratura e svelarne aneddoti e curiosità per avvicinare i ragazzi allo studio. E’ questa la chiave del successo di Sara, 26enne insegnante napoletana di storia, italiano e latino conosciuta nella galassia di TikTok con il nickname Heyprof1, e scelta dalla piattaforma di condivisione video come uno dei testimonial campani della campagna #tiraccontolitalia. Un’idea vincente nata durante il primo lockdown, che è valsa alla giovane professoressa - nei panni di Sissi, Anna Bolena, Caterina la Grande, e tante altre -. il traguardo di oltre 260 mila giovani follower.

«Facevo parte di un progetto culturale durante il quale mi sono resa conto che video di questo genere funzionavano - racconta Sara - e ho iniziato a pubblicarli fino a quando l’algoritmo mi ha resa virale». Attraverso i brevi video-racconti in cui Sara con la sua interpretazione rende umani anche protagonisti di fantasia e lontani nel tempo «i ragazzi riescono a sentire più vicini gli avvenimenti storici – spiega la professoressa - Io gli consiglio di andare oltre quello che si sa già, di aprirsi ad un nuovo mondo». Un metodo di apprendimento alternativo, senza velleità di sostituire gli approcci canonici, e che però è già riuscito a influenzare il rendimento scolastico di alcuni studenti e ad alleggerire il peso della didattica a distanza durante questi mesi di pandemia. «In tanti mi scrivono per dirmi che grazie ai miei video hanno preso ottimi voti perché racconto curiosità spesso ignorate anche da altri miei colleghi insegnanti – sottolinea Sara – i ragazzi apprendono divertendosi e si distaccano da questa dad che nella maggior parte di loro ha provocato anche tanta ansia e a vivere la scuola solo come un obbligo».

Un esempio virtuoso dell’utilizzo del social network, spesso nel mirino dell’opinione pubblica per i casi di emulazione negativa che lo hanno visto protagonista di drammatici episodi di cronaca. «Sento dire che TikTok diffonde modelli sbagliati, ma non è propriamente vero. Anche il mio profilo, che ha un contenuto culturale, è molto controllato», precisa Sara che fa riferimento a un caso concreto: «ho pubblicato un video sulla storia di Medea ed è stato bannato perché secondo i criteri era istigazione al suicidio. E’ una piattaforma controllata», assicura la professoressa.