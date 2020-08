Sara Tommasi, l'ex manager Debora Cattoni: «Tradita, le stavo accanto quando nessuno la voleva»

Ultimo aggiornamento: 22:06

“Conho avuto un rapporto speciale, le sono stata accanto quando nessuno la voleva”, a parlare, manager di Sara Tommasidal 2014 fino a poco tempo fa. Con un comunicato stampa la manager ha fatto sapere di “sentirsi tradita” e di aver chiuso il rapporto professionale con lei.Debora Cattoni è stata al fianco di Sara da anni: “Con Sara ho avuto un rapporto speciale - ha scritto nel comunicato, come si legge nel sito "Dagospia" - le sono stata accanto quando nessuno la voleva, quando le testate giornalistiche non volevano pubblicare nulla su di lei. Non mi sono fatta conoscere ma c’ero. Dalla fine del 2014 a oggi non l’ho mai mollata. Mi sono sempre detta: “Ho scelto questo cavallo zoppo, ma che sicuramente tornerà a correre più forte e veloce di prima”. Lei mi ha sempre tradita, mi ha fatto bypassare da tutti, non l’ho mai costretta a stare con me in amicizia e tutti mi riportavano cosa diceva di me in giro”.L’aveva riportata nel mondo dello spettacolo, ma tutto è andato perso: “Ha bloccato molti lavori che avevo per lei. Fui chiamata da Simona Ventura che voleva darle un’altra possibilità e uscì un'importante intervista, grazie a Giovanni Terzi per Libero Quotidiano, testata nazionale cartacea, che chiamò me, e da lì avremmo potuto ripartire per rientrare nel mondo della TV. Sara non ha avuto fede, pazienza, ed è per questo che si è rovinata con le sue stesse mani. Ha preferito scegliere il peggio al meglio, chi lo sa perché”.Ora si dice delusa e sa che Sara tornerà: “Sono molto delusa da lei, non solo nel lavoro. Facendomi fare anche pessime figure, mi ha ferita umanamente. E lo ha fatto per sei anni. Sara tornerà, ne sono sicura, come ha sempre fatto. Ma io non voglio più sprecare energie inutili, non ci sarò più per lei. Non perderò la credibilità per lei, e già ne stavo perdendo. Tutti mi dicevano: “Stai lontana da lei”. Eppure sono sempre andata contro vento, cercavo di capire la sua anima. Purtroppo oggi debbo ammettere che Sara corre dietro alle illusioni e alle false promesse”.Comunque le dice grazie: “Ho capito cosa volevo fare da grande. Lei mi ha “scoperta”. Io la salvai dalla sua vita negativa e da un brutto giro che le era rimasto nella testa. Ho cercato di rimetterla in luce, ho fatto di tutto, perché credevo in lei. Sono molto fedele a Dio, credo nei suoi miracoli. Il perdono è ciò che ci eleva e ci rilascia pace. Ecco, io l’ho perdonata, ma non posso dimenticare...Ora voglio proseguire la mia vita, come già sto facendo con persone genuine e pulite”.