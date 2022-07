Sara Tommasi lascia l'Italia e si trasferisce con il marito: «Ho bisogno di relax». La nuova casa

La vita di Sara Tommasi, tra alti e bassi. Gli inizia promettenti nel mondo della televisione, un'apparizione in una commedia al cinema, poi l'addio ai lustrini della tv e l'approdo ai set a luci rosse del porno. Problemi psicologici, ed un percorso di rinascita per recuperare se stessa, alla ricerca della serenità nella sua città natale, Terni.

Oggi Sara Tommasi, sposata con il manager Antonio Orso, ha deciso per una nuova strada: in Egitto, sulla costa marina di Sharm El Sheikh, dove hanno scelto di trasferirsi, perché suo marito è un manager specializzato in Diritto dello spettacolo e ha la fortuna di poter lavorare tramite pc e telefono ed inoltre collabora come art director con l'Hard Rock Cafè di Nabq-Sharm El Sheikh.

La scelta di Sara

«Non solo abbiamo ritenuto il luogo adatto a noi ma, anche, idoneo a prospettive lavorative. Anche io ci lavoro e spesso sarò presente in veste di madrina» racconta Sara Tommasi in un articolo de Il Corriere dell'Umbria. «Per questi vari motivi abbiamo deciso di acquistare casa nel Resort Domina Coral Bay, in un compound molto bello, addirittura con piscina privata, realizzando il nostro sogno di vivere al mare e con il sole 365 giorni all'anno. Naturalmente, di tanto in tanto, torneremo in Italia, perché abbiamo interessi da gestire. Infatti, da poco, a Terni è stato aperto un nostro locale di ristorazione, ‘Pokè’. Ma in Egitto ipotizziamo una nuova vita a tutti gli effetti ma, soprattutto, goderci ancor più l'amore e la felicità che ci lega».

Sara Tommasi, che lo scorso ottobre ha anche pubblicato un'autobiografia, al quotidiano umbro ha aggiunto: «Alcuni ipotizzeranno una fuga ma, smentisco la cosa! Non nascondo che di cattiveria gratuita nei nostri confronti ne riceviamo parecchia ma esclusivamente, tramite i social. Gli haters, si sa, esistono. A mio avviso è gente che non ha altro nella vita e provo, persino, dispiacere per loro. Amo l'Italia ma ora ho bisogno di mare e sole e, soprattutto, di una vita più tranquilla e di relax!».