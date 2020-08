Mangiano sushi, non pagano il conto e lasciano un biglietto: «Cinesi, ci avete portato il Covid»

La cena tutti insieme, poi la fuga senza pagare e il bigliettino lasciato sul tavolo: «La p*** di tua mamma, cinesi di m*** ci avete portato il Covid». È successo in un ristorante di sushi “All you can eat” di Ciriè, in Piemonte. Protagonisti un gruppo di sette ragazzi che al momento di pagare il conto da 180 euro sono scappati lasciando sul tavolino un biglietto con gli insulti. La storia è raccontata da La Stampa.

A denunciare il fatto, avvenuto martedì sera, è il proprietario del locale. L'uomo si è presentato dai carabinieri raccontato quanto avvenuto e portando il foglio con il messaggio che i ragazzi hanno lasciato. «Suona come un’offesa a tutta la comunità cinese», ha dichiarato il ristoratore. I carabinieri stanno provando a identificare il gruppo di sette ragazzi responsabili del gesto di cattivo gusto attraverso le telecamere che sorvegliano la zona.

