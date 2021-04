Scariants, la psicosi per le varianti del Covid diventa un neologismo: chi l'ha inventato e cosa indica

Il termine scariants, nato dalla fusione di scary e variants, è un neologismo che indica la paura da varianti del Covid e il pessimismo generale che si è creato intorno a questo fenomeno . La parola è stata coniata da Eric Topol, professore di medicina molecolare presso Scripps Research ed ex membro del comitato consultivo del Covid Tracking Project nonchè autore di diversi testi scientifici. Il termine è stato ripreso in Italia anche da Roberto Burioni in alcuni suoi tweet.

La variante B.1.351 (sudafricana) contiene la mutazione E484K (Eek) della quale tanto sentire parlare in questi giorni. Il vaccino Pfizer sembra essere molto efficace contro di essa. Basta varianterrorismo. pic.twitter.com/PFcwbi8Av8 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 5, 2021

In un'intervista su WebMD, pubblicata su YouTube a inizio marzo, Topol parla della psicosi da varianti facendo riferimento a diversi esempi di varianti negli USA: «La variante della California è stata segnalata come il diavolo senza prove che sia letale».

Variante indiana, Lopalco: «Non altera misure Italia né piano vaccini»

Sempre Eric Topol in un articolo sul New York Times, lo scorso 13 aprile, ha ripreso il tema tranquillizzando i lettori: «Le notizie sulle varianti del coronavirus possono sembrare spaventose per un pubblico non abituato al gergo genomico. Ma i virus subiscono frequentemente mutazioni, sia all'interno delle persone infette sia mentre viaggiano da una persona all'altra. Ecco perché è importante ricordare questo: tutte le varianti sono “innocenti” fino a prova contraria».

Le varianti del Covid sono diventate dall'inizio della campagna vaccinale il principale problema da affrontare. La mutazione è una parte della vita di qualunque virus ma questa tematica sta preoccupando molto e che sta scatenando diversi dubbi sulla contagiosità, sull’aggressività e sull’efficacia dei vaccini. Gli esperti hanno monitorato tre varianti che sono più preoccupanti delle altre: quella inglese, quella brasiliana e la sudafricana. Poi ci sono le "varianti di interesse", quelle che gli scienziati stanno monitorando: come la recente variante indiana, che resta sotto osservazione per capire gli effetti e la diffusione. Ad oggi le varianti non hanno colpito o costretto a cambi nelle campagne vaccinali nei paesi, resta il fatto che si pensa di "aggiornare" i vaccini per renderli ancora più efficaci contro le future mutazioni.