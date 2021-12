Per Natale la Lego ha regalato al direttore generale del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel la sua miniatura: il Lego Dr Zuchtriegel. Prima di lui solo il direttore generale dei musei di Stato, Massimo Osanna, era stato insignito di tale privilegio. E come Osanna anche Zuchtriegel è il personaggio Lego più richiesto dai bambini come regalo di Natale.

Il benvenuto di Zuchtriegel nella famiglia «Lego Classicists», lanciato su Twitter, è virale.