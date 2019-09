Un abbraccio lungo 2.500 anni: scoperta choc, padre e figlio sepolti insieme

Giovedì 26 Settembre 2019, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 18:29

Scoperte così sono assai rare. Ed è per questo che l'esito degli scavi di questi giorni a Roca, da parte degli archeologi del Laboratorio di Antropologia Fisica dell'Università del Salento, è stato salutato con grande entusiasmo. «Oggi a Roca - scrivono infatti gli studiosi - abbiamo riaperto una tomba messapica datata al V secolo a.C. per il recupero dei resti scheletrici».La sorpresa è stata enorme quando davanti agli occhi di chi c'era si è offerta l'immagine di due scheletri, in una posizione chiaramente individuabile come quella di un abbraccio. «Si tratta - scrivono ancora - di una sepoltura bisoma di un adulto e un subadulto: una rarità in questa necropoli caratterizzata da deposizioni singole o tombe collettive con deposizioni differite». Padre e figlio, insomma, sono stati sepolti insieme, in un abbraccio che ha resistito ai millenni.