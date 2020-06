​Scommette gli stessi numeri otto volte, vince 800.000 dollari nella stessa estrazione

Un americano ha acquistato otto schedine e ha puntato sugli stessi numeri per ben otto volte. I numeri che rappresentano le date di nascita dei componenti dell'intera famiglia sono risultati vincenti e gli hanno dato modo di vincere per ben otto volte.

Gary Pierpoint, residente a Woodbridge, Virginia, ha acquistato otto biglietti in una stazione di servizio validi per un'estrazione e in ognuno di essi ha inserito gli stessi 5 numeri - 1, 5, 7, 15 e 23 - che rappresentano il giorno di nascita dei componenti della sua famiglia. La combinazione è stata vincente e ha vinto il primo premio di 100.000 dollari, ma moltiplicato per otto.

Pierpoint ha dichiarato ai rappresentanti della lotteria della Virginia, come riportato sul loro sito valottery.com, che non è la prima volta che scommette su combinazioni identiche per moltiplicare le possibili vincite. Alla fine, la sua tattica ha funzionato.

