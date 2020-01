Favoloso scomparso da Torre del Greco, ore d'ansia per la mamma Loredana

TORRE DEL GRECO. Ore d’ansia per Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso. Il modello, ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello, è scomparso da Torre del Greco il 29 dicembre senza auto e documenti. Era a Torre del Greco per le vacanze natalizie, vive a Milano da anni. La mamma ha fatto sapere che non ci sono novità e che i «suoi pensieri volano senza fermarsi mai».

Scomparso da Torre del Greco Luigi Favoloso, gieffino ed ex di Nina Moric

Nina Moric, invece, fidanzata per 4 anni con Luigi Favoloso che ha incontrato alla fine della sua travagliata storia con Fabrizio Corona, scrive un messaggio su Instagram con chiaro riferimento alla scomparsa del suo ex.



«Volevo ricordarvi - scrive la Moric - che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo!». La madre di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino

