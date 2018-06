Scopre di avere un cancro alla 22esima settimana di gravidanza, l'infermiera le canta una preghiera

Sabato 9 Giugno 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 17:31

Mallorie ha scoperto di avere unmentre eradi 22 settimane. La donna ha combattuto come una guerriera per portare a termine la gravidanza, per salvare la vita della sua bambina e poi per cercare di salvare la sua, ma non sempre le cose sono andate bene e a volte è stata presa da momenti di sconforto.Uno di questi è stato ripreso e pubblicato in rete. Mallorie Bush avrebbe dovuto iniziare il ciclo di chemioterapia, quello che l'attendeva era un'incongnita e la paura l'ha portata ad avvilirsi, ma un'infermiera è corsa in suo soccorso. Nessuna medicina è potente quanto un abbraccio e una parola di conforto e Jamina Johnson ha iniziato a cantarle una preghiera per farle coraggio: «Mallorie è una donna forte e crediamo per una completa guarigione nel suo corpo. Testimonierà di questo miracolo con il suo dolce bambino. Per favore aiutami a pregare».La famiglia ha ripreso questo momento e ha condiviso il post su Facebook ringraziando la donna che è riuscita a ridare forza a Mallorie. La lotta contro il tumore è ancora lunga, ma lei sa che non è sola e potrà contare sull'amore dei suoi cari.