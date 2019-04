Da sei anni porta tutti i giorni il compagno disabile a scuola sulle spalle: la storia di un'amicizia vera

Lunedì 1 Aprile 2019, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 13:15

Dalla prima elementare, ogni giorno ha portato il suo compagno di classe a scuola sulle sue spalle per sei anni consecutivi: lo ha portato a lezione, lo ha riportato a casa, aiutandolo a mangiare e persino ad andare alla toilette. Non si è tirato indietro una sola volta, per aiutare il suo migliore amico.La storia di amicizia viene dalla città di Meishan, in Cina: Zhang Ze ha 12 anni e una malattia che gli impedisce di camminare o di essere autonomo. Per questo il suo amico Xu Bingyang si è preso sempre cura di lui: «Io peso più di 40 kg, mentre Zhang pesa solo 25. Per me è facile trasportarlo», ha dichiarato Xu al Sichuan Online «Xu è il mio migliore amico - ha invece risposto Zhang - Ogni giorno studia, parla e gioca con me. Devo ringraziarlo per avere cura di me così fino ad oggi». Zhang è affetto da Miastenia gravis, una malattia autoimmune che causa una debolezza muscolare tale da impedire quasi del tutto il movimento. E per fortuna ha incontrato Xu, che da grande ha già deciso di voler fare il volontario; sul perché abbia deciso di aiutare il piccolo amico disabile, il 12enne ha semplicemente risposto: «Sono più grosso di lui, se non lo avessi aiutato io, non lo avrebbe fatto nessuno».