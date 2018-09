Il senzatetto che dopo dieci anni scopre di essere milionario grazie a un'eredità

Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 17:48

Una storia incredibile e a lieto fine, quella di un uomo che, dopo aver vissuto in strada per dieci anni, ha scoperto di essere il legittimo erede di un patrimonio milionario.Jerry Winkler è un uomo olandese che, dopo un'infanzia decisamente problematica, era finito a vivere da clochard per le strade di Amsterdam. La madre era morta quando Jerry era ancora piccolo e ad occuparsi di lui era stato il compagno della donna, che lui credeva fosse il padre, Johnnie. Dopo aver vissuto tra violenza e degrado, Jerry fu affidato, ancora bambino, ai servizi sociali e dopo essere stato adottato da diverse famiglie, ancora adolescente, era finito a vivere da solo, circondato da problemi di droga e criminalità.Appena maggiorenne, Jerry aveva incontrato di nuovo Johnnie: l'uomo gli confessò di non essere il suo padre biologico, ed è per questo che il giovane aveva deciso di avviare alcune indagini, a partire da una pista concreta. Jerry, infatti, possedeva ancora i documenti della madre, che lavorava come segretaria per una ricca azienda energetica, la Tecnipower. Jerry sapeva che la madre era molto legata al suo datore di lavoro, Alfred Winkler, che era morto di cancro nel 1992 senza lasciare eredi, ma non poteva certo immaginare di essere nato dalla relazione tra i due.Dopo aver richiesto e ottenuto la prova del dna, Jerry aveva avuto la conferma ufficiale: tra il suo e quello di Alfred Winkler, c'era una corrispondenza del 99,99%. Fu così che, nel 2010, un tribunale stabilì ufficialmente che Jerry era il legittimo erede dell'uomo, concedendogli così l'accesso ad un patrimonio milionario. Da allora, Jerry Winkler vive in un lussuoso appartamento nel centro di Amsterdam, ma non ha dimenticato il suo passato e si dedica ad attività benefiche in favore dei senzatetto della città.