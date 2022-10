Serena Bortone e il gruppo di lavoro di “Oggi è un altro giorno”, il programma della Direzione Intrattenimento Day Time in onda su Rai1, si uniscono alla protesta a sostegno dei diritti delle donne iraniane.

Al termine della puntata di oggi hanno voluto compiere il gesto simbolico di tagliarsi una ciocca di capelli ed inviarla all'ambasciata dell'Iran a Roma: “Un piccolo gesto che tante donne, in Iran prima e poi in Italia, in Francia e in tutto il mondo stanno compiendo – ha dichiarato in diretta Serena Bortone - Un gesto che fa ricordare che per una ciocca di capelli che usciva dal velo Mahsa è morta, che le donne in tutto il mondo devono essere libere e quindi noi siamo e saremo sempre con loro”.