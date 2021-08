Non aveva il preservativo e, per evitare una gravidanza alla fidanzata, ha deciso di proteggersi con una potente colla adesiva che ha usato per sigillarsi il pene. Il protagonista dell'assurda vicenda è Mirza, un 25enne di Ahmedabad, nello stato federato del Gujarat, ritrovato morto fuori da un albergo poco dopo il rapporto sessuale con la fidanzata.

