Sesso e infedeltà ai tempi del coronavirus, il sondaggio tutto romano: «Boom di tradimenti ai Parioli e alla Balduina»

Con il coronavirus si raccomandano il distanziamento sociale e il sesso tra conviventi, ma i traditori seriali sono diventati fedeli? A Roma Balduina e ai Parioli sembra che il Covid non esista ed è boom di tradimenti. Incontri- Extraconiugali.com, il primo sito in Italia creato da Alex Fantini per persone sposate ma infedeli, ha lanciato un sondaggio sui quartieri romani ed evidenziato diverse categorie di persone ai tempi della pandemia.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Sesso ai tempi del Covid, Matteo Bassetti: «Fa bene, il... LO STUDIO Il Covid spegne il sesso: «La paura di ammalarsi riduce la... NON SI FERMA Covid, gli effetti del dpcm sulle escort: ecco le "red...

«A Roma Nord l'adulterio è percepito come una specie di roulette russa - spiega a Repubblica Alex Fantini. - A spingere gli infedeli è il fascino del proibito: vogliono farlo proprio perché è vietato. E non è un caso che tra i nostri iscritti ci sono anche giocatori incalliti che con le sale da scommesse chiuse da mesi, cercano l'adrenalina negli incontri al buio nati online». Al quartiere dei Parioli, infatti, va il primo premio per "audacia". Secondo i risultati dell'indagine, qui - dove la mascherina lecita è quella all'"Eyes Wide shut" di Kubrick - si continua con l'attività fedifraga. Il rischio fa alzare la libido e non importa se si va in alberghi o si ritorna adolescenti con il sesso in macchina.

Gli iscritti residenti ai Parioli sono al primo posto della classifica stilata dal sito Extraconiugali.com. Il 68%, infatti, vive tra piazza Ungheria e piazza Euclide. La Balduina è seconda sul podio con il 65%. Seguono il quartiere Trieste e il Salario con il 50%. Scappatelle anche al Flaminio (48%) dei casi, a Monte Mario (53%). Fanalino di coda la Tuscolana, in cui dominano i "prudenti" (67%), cioè quelli che prendono precauzioni in tutti i sensi. E ci sono anche i "paurosi" che si limitano solo al sexting (sesso fatto davanti allo schermo), ma ognuno a casa sua.

Ultimo aggiornamento: 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA