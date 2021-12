«La mia ragazza vuole che la guardi mentre fa sesso con la sua migliore amica». Così esordisce un fidanzato disperato nella celebre posta del cuore sul quotidiano inglese The Sun. Il lettore si rivolge all'esperta Deidre, chiedendole come deve comportarsi ora che la sua compagna ha deciso di dare una svolta, a suo parere troppo drastica, nel loro rapporto.

«La mia ragazza e la sua migliore amica hanno inziato a sbaciucchiarsi di tanto in tanto quando erano ubriache ma ora le cose sono degenerate». Il lettore spiega che vedere la propria compagna fare sesso con un'altra donna è spesso una fantasia erotica maschile Spiega che lei ha 23 anni e lui 25, lei è molto disinibita e questa è stata da sempre una delle cose che più le è piaciuta di lei però per lui questo è troppo.

Il giovane spiega che anche l'amica della sua fidanzata ha un compagno, che invece sembra essere molto entusiasta: «Per me stiamo andando oltre, ma non so come chiederle di smetterla. Non voglio essere un guastafeste e non voglio perdere la mia ragazza». Deidre risponde invitando al dialogo.