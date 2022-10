Fanno sesso in treno davanti a tutti: nei guai due ventenni, il video postato su Twitter

Due giovani di circa 20 anni, sono stati ripresi con un filmato mentre facevano sesso a bordo di un treno. Il video, molto esplicito, è stato caricato su Twitter da un utente che ha visto e ripreso l'accaduto da lontano. Secondo quanto riporta il quotidiano tabloid Daily Star, le identità dei due passeggeri sono sconosciute. È successo a Wigan, in Inghilterra.

Cosa è successo

Il proprietario del video ha ripreso la scena da lontano e come mostra il filmato, i due hanno colto l'occasione di ritrovarsi da soli, o quasi, nella carrozza a bordo del treno. Nonostante il video non mostri il viso dei due passeggeri coinvolti, non lascia nulla all'immaginazione.

Il video mostra la coppia impegnata a sfogare i propri istinti sessuali in un luogo pubblico, che come ricorda il tabloid, secondo la legge sull'ordine pubblico del 1986 fare sesso in luoghi pubblici è un reato a tutti gli effetti. L'atto potrebbe anche violare le leggi sulla decenza pubblica in quanto potrebbe causare «molestie, allarme o angoscia ad altri».