Domenica 23 Giugno 2019, 21:25 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 21:31

MASSA LUBRENSE - Chi ha avuto la fortuna di incontrarla, tra Marina del Cantone e Capri, racconta di una donna di rara bellezza, ma soprattutto dal fascino magnetico. D'altra parte, se così non fosse stato, non sarebbe mai stata incoronata Miss Italia nel mondo nel 2006. Karina Michelin, la 38enne modella e attrice brasiliana, si è concessa una giornata all'insegna del sole, del mare e della buona tavola in penisola sorrentina. Dove? Al ristorante "Lo Scoglio", abituale ritrovo dei vip di mezzo mondo sopratutto durante l'estate.Karina, i cui genitori vantano origini veneziane, è in vacanza in Campania insieme a un gruppo di amiche. Immancabile il tour nel golfo di Napoli, con tanto di foto-sexy con i Faraglioni alle spalle puntualmente pubblicata su Instagram. E sempre sul social network la bella brasiliana ha pubblicato le immagini del suo "raid" nel borgo marinaro di Nerano: di verde vestita è lei che posa con la baia alle spalle, con un bel piatto di pasta e col patron del locale Giuseppe De Simone. Scatti che hanno immediatamente fatto il giro del web e attirato l'attenzione anche di personaggi famosi. Un esempio? La modella e showgirl brasiliana Thais Wiggers: «La prossima volta insieme», ha scritto l'ex velina di "Striscia la notizia" commentando le foto di Karina.Incoronata Miss Italia nel mondo 2006 in rappresentanza del Brasile, Karina studiava comunicazione all'università e lavorava occasionalmente come modella all'epoca dell'elezione. Mamma di Riccardo, avuto in giovane età, prima di affermarsi anche come attrice e lifestyle journalist la Michelin è stata anche un volto noto della televisione italiana: nel 2008 ha affiancato come valletta prima Piero Chiambretti in "Markette - Tutto fa brodo in TV" e poi Enrico Papi nel quiz televisivo "Jackpot - Fate il vostro gioco".