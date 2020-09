Shannen Doherty e il tumore: «Registrerò dei video per salutare i miei cari quando sarò morta»

«Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta». Lo ha rivelato Shannen Doherty, la ex Brenda di Beverly Hills 90210, in una lunga intervista a Elle Magazine. Il cancro al seno dell'attrice è ormai arrivato al quarto stadio, notizia che ha annunciato ai suoi cari riunendoli e facendo parlare l'oncologo. «Ma ogni volta che arriva il momento mi sembra troppo definitivo e irrevocabile. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni».

Dopo la notizia della recidiva del tumore, a inizio 2020, ci sono stati Covid e quarantena. «Ho provato a fare tesoro di tutti quei piccoli momenti che generalmente le persone non vedono o danno per scontati. Le piccole cose sono magnifiche. Abbiamo un pozzo infinito dentro di noi e si tratta solo di continuare a scavare per trovare la forza per affrontare le difficoltà e in modo da poter vedere tutta la bellezza», spiega dalle pagine della rivista, fotografata dal marito Kurtis Iswarienko.



Che nella stessa intervista dichiara tutto il suo amore per lei. «Si tende a pensare che una chi ha un cancro allo stadio 4 sia seduto in un ospedale grigio mentre guarda una finestra dal suo letto di ospedale. Io non vedo un malato di tumore quando vedo Shannen, vedo la stessa donna della quale mi sono innamorato, è in buona salute e piena di vita».

