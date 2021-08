Sharon Stone minacciata di essere esclusa dal set: chiedeva che tutti fossero vaccinati

L'attrice Sharon Stone ha denunciato l'azione illegale fatta da una grande casa di produzione, con la quale sta lavorando, che avrebbe minacciato di escluderla dal set se avesse continuato la sua richiesta di lavorare in sicurezza e con persone vaccinate.

«Capisco la paura delle persone e capisco quanto è stato difficile perché anch’io ho perso qualcuno a cui tenevo molto – dichiara l’attrice nel video – e la salute di mia sorella è molto peggiorata da quando ha contratto una forma di covid ‘long term’. Per questo è importante vaccinarsi».

La star di "Basic Instinct" è un'attiva testimonial pro vax e, ingaggiata per un film da una casa di produzione, di cui non fa il nome, ha chiesto che tutte le persone sul set fossero vaccinate. Ma la richiesta non è stata accolta dai produttori che avrebbero paventato la possibilità di escluderla dal progetto.



«Non è necessaria la vaccinazione obbligatoria. Alcuni saranno vaccinati, per altri ci sarà il tampone». Sarebbe stata questa la risposta ricevuta dall'attrice, che ha raccontato la vicenda alla Cnn. La star aveva chiesto garanzie anti Covid sul set di una grande casa di produzione e che tutti fossero vaccinati, ma la replica è stata la possibilità di escluderla dal progetto qualora avesse continuato con la richiesta.

Sharon Stone ha anche annunciato di essere in corsa per una posizione nel sindacato degli attori. Una decisione presa in seguito a grossi problemi che si sono verificati con l'assicurazione sanitaria da Covid. «Ho perso la mia assicurazione acquisita dopo 43 anni di attività a causa del Covid. Mi sono trovata - ha spiegato - con 13 dollari di copertura e non credo proprio che questo sia ragionevole per nessuno di noi»-