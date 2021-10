Shawn Mendes a Capri, blitz autunnale per la popstar canadese

Shawn Mendes è sbarcato a Capri. il 23enne cantautore canadese, che conta fans in ogni angolo del mondo tra teenagers e giovanissimi appassionati del suo modo di cantare, è uno dei turisti che visitano l’isola anche nei mesi autunnali. Quando Capri si spoglia della sua veste mondana e si mostra in tutta la sua bellezza nascosta.

Ieri sera il giovane artista straniero che già vanta nel suo palmares una serie di riconoscimenti e premi avuti nella sua breve carriera che continua con una carrellata di successi è stato tra i clienti dello storico ristorante La Capannina nel centro antico di Capri, a pochi passi dalla piazzetta. Ad accogliere un così famoso ospite è stato Andrea, il più giovane della quarta generazione della famiglia De Angelis proprietaria del locale, che ha immediatamente riconosciuto in quel ragazzo suo coetaneo l’artista che lui ammira e segue attraverso i suoi successi.

Dopo il welcome drink e i saluti di rito, Mendes si è seduto per gustare i piatti tipici della casa e tra questi il piatto principe dell’isola come i Ravioli Capresi e tante altre prelibatezze locali, che vengono proposti dallo Chef della Capannina. Una serata di buona cucina e relax in un’atmosfera particolare con foto di rito con Andrea, lo staff e Shawn Mendes che come ha raccontato con entusiasmo della sua prossima tournée mondiale che prenderà il via agli inizi del prossimo anno dal nome Wonder: The World Tour 2022. Un viaggio musicale intorno al mondo che prevede nelle sue tappe anche un concerto in Italia a Bologna.