Shopping compulsivo: compra borse e scarpe per 30mila euro, il giudice le toglie i soldi

Ha acquistato vestiti scarpe per oltrein un tempo relativamente breve. Una sfrenata corsa all'acquisto che era diventata un'autentica ossessione per una donna pavese di 49 anni, riconosciuta affetta da shopping compulsivo . I tentativi di convincerla a spendere di meno si sono rivelati tutti infruttuosi. Appena poteva, andava nei negozi di Pavia e di altre città per acquistare capi all'ultima moda. Una passione molto costosa e che poteva avere conseguenze pesanti sul futuro della donna.