Si mette in posa per una foto con l'orso, ma rischia di essere attaccata

Cercava una foto a effetto da mettere sui social, o forse voleva candidarsi ai Darwin Awards (i premi con cui annualmente vengono riconosciute le morti più assurde e stupide). Fatto sta che una giovane può dirsi davvero fortunata per essere scampata all'attacco di un orso incrociato su una strada che passa per un bosco.

È accaduto in Romania e la scena è stata documentata dal video girato da una coppia, poi pubblicato su TikTok. I due, in auto, si sono fermati dopo aver visto che la vettura davanti a loro si era fermata ed una ragazza era scesa, per farsi immortalare da un fotografo accanto ad un orso incontrato ai margini della strada.

L'uomo che ha registrato e pubblicato il video, Alessandro Băcăoanu, aveva deciso di immortalare la scena dopo aver capito subito cosa stava accadendo. Mentre il video mostra la ragazza accanto all'orso, dall'abitacolo dell'auto giungono commenti di scarso apprezzamento per il gesto: «Come faccio a non filmarla? Guarda, gli tende anche la mano, quella ragazza è veramente stupida».

In men che non si dica, accade quello che chiunque si aspetterebbe da una situazione del genere. L'orso cerca di attaccare la giovane, che si dilegua in pochi istanti e torna immediatamente alla sua auto. «Ora forse ha capito la lezione, ma perché uno deve rischiare la vita per farsi una foto con un orso?», i commenti all'interno dell'auto. In sostanza, si tratta dell'ennesimo caso di una persona che rischia di morire per avere una foto o un video da caricare sui social.

In Romania, le autorità hanno reiterato parecchi appelli alla popolazione su come comportarsi con gli orsi. Il ministro dell'Ambiente, Costel Alexe, aveva spiegato: «L'orso è un animale selvatico tutelato dalla legge, non un animale domestico. Lo ripeterò all'infinito ai cittadini: non date del cibo agli orsi, perché se capiscono che potranno ottenere cibo dall'uomo, non riusciranno più ad adattarsi alla vita del bosco e rischierebbero di morire».

Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA