«Sì sì vax», la canzone di Crisanti, Bassetti e Pregliasco sulla base di Jingle Bells

Si sono improvvisati cantanti sulle note di «Jingle Bells» i virologi Matteo Bassetti (direttore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova), Andrea Crisanti (professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova) e Fabrizio Pregliasco (direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano, al programma di Rai Radio 1 «Un giorno da pecora», condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La canzone si chiama «Sì sì vax» e dovrebbe avere lo scopo di convincere le persone a vaccinarsi contro il Covid-19. Ma stando alle reazioni sui social, sembra che non sia riuscita nel suo intento.

Ecco il testo del brano:

«Sì sì sì vax vacciniamoci

Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar

Felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon Natal

Mangia il panettone

Vai a fare l’iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi»

Un espediente comunicativo che avrebbe dovuto far comprendere l'importanza del vaccino e della terza dose, soprattutto con la curva dei contagi in ascesa in tutta Europa a causa della variante Omicron. Eppure l'iniziativa ha ricevuto una valanga di stroncature e ben pochi apprezzamenti: «Vi prego ditemi che è uno scherzo, un fake, un incubo...», «Quando pensi che non possa andare peggio di così, arrivano loro...». E c'è chi scherza sulla possibilità di “devaccinarsi”: «Dovrei fare la terza dose. Non riuscirete a farmi cambiare idea», «Manco l'antitetanica mi faccio più».