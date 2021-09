Siddharth Shukla è morto per un attacco di cuore: il modello e attore indiano aveva 40 anni

Siddharth Shukla, modello indiano, star della televisione e del cinema, è morto a 40 anni per un attacco di cuore. Era noto per i suoi ruoli in Broken But Beautiful 3, Balika Vadhu e Dil Se Dil Tak. «Il primo rapporto indica che è morto per un attacco di cuore. Tuttavia, non saremo in grado di confermare la causa della sua morte fino a quando non avremo completato l'autopsia», ha riferito l'Hindustan Times, citando un medico anziano del dipartimento di medicina legale dell'ospedale.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Morto Nino D'Agata, voce dei Simpson e generale Tosi dei R.I.S.... L'ADDIO Gianfranco D'Angelo morto a 85 anni: dal Bagaglino a Drive In,... IL PERSONAGGIO Robert Redford compie 85 anni: l'impegno, i capolavori, le donne,... PERSONE Morto Gianfranco D'Angelo, l'attore comico aveva 85 anni IL LUTTO Morto Giorgio Lopez, fratello di Massimo e doppiatore di Dustin...

Indian TV and film star Sidharth Shukla, 40, dies ‘from heart attack’ https://t.co/1ZXU6bNiLU pic.twitter.com/0y9Vp8tDBZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 2, 2021

Un'ondata di tributi dai suoi amici e colleghi dell'industria televisiva ha colpito i social media poco dopo la notizia. Molti hanno espresso la loro tristezza e shock per il fatto che l'attore fosse morto in così giovane età. Shukla ha recitato in film di Bollywood e in numerosi programmi TV di successo.

«Siamo assolutamente scioccati dal cuore spezzato nell'apprendere della scomparsa dell'attore #SiddharthShukla. Una vita andata in così giovane età! Le nostre condoglianze alle vostre Famiglie e ai vostri cari. Le mani giunte sono andate troppo presto cara», scrive su Twitter Payal Ghosh.

«Estremamente scioccante! Ancora una volta che la vita è così fragile L'attore di talento #SiddharthShukla muore a 40 anni. Nessuna età per lasciare il mondo! Ci mancherai davvero Le più sentite condoglianze», il tweet di Sonal Goel.

Just can’t believe it… Gone too soon..RIP Sidharth Shukla or as I used to call you “collector sahib”…Sending love and strength to your family, loved ones & fans. This is just too heartbreaking 💔 #SiddharthShukla pic.twitter.com/OZOQzW5Esk — Sophie C (@Sophie_Choudry) September 2, 2021

Siddharth era molto popolare e attivo sui social, con 1 milione di follower su Twitter e 3,7 milioni su Instagram.