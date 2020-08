Silvio Berlusconi, doppio tampone per il Covid: «Negativo, è in ottima salute»

Silvio Berlusconi, si è sottoposto al doppio tampone per il Covid ed è il risultato negativo. L'ex premier - diconmo fonti vicine all ex premier - gode di ottima salute. Il 12 agosto scorso aveva ricevuto la visita di Flavio Briatore oggi risultato positivo.

Il leader di Fi è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. L'ex premier si è concesso anche una giornata ad Angera sul lago Maggiore. Il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore.



