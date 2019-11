Simone Coccia contro Elena Morali: «Venivi a farmi la morale, ma in confronto a te sono un santo»

Simone Coccia tuona su Instagram contro Elena Morali. Dopo le rivelazioni di Daniele Di Lorenzo, infatti, il modello e compagno della politica abruzzese Stefania Pezzopane ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

A Pomeriggio Cinque, Di Lorenzo aveva rivelato di essere stato per un anno l'amante dell'ex 'pupa' Elena Morali, quando la showgirl era ancora fidanzata con Gianluca Fubelli, comico noto col nome d'arte di Scintilla. Dopo la rottura, i due erano stati insieme fino a pochissimo tempo fa. Simone Coccia, che non ha dimenticato di quanto accaduto durante la sua esperienza al Grande Fratello: Elena Morali lo aveva accusato di averci provato con lei, anche se già fidanzato, oltre ad averle proposto di far uscire delle foto insieme per una rivista di gossip.

Alla luce delle rivelazioni di Daniele Di Lorenzo, Simone Coccia ha postato su Instagram proprio una foto di quel confronto, avvenuto nella Casa del Gf. La didascalia è una durissima accusa nei confronti di Elena Morali: «A pensare che questa soggetta qui che neanche conosco per mia fortuna, venne al mio Grande Fratello a farmi la morale, senza prove e senza niente... Prima di venire a fare la morale a me, pensa a te, Morali... Che messi a confronto, io rispetto a te sono un santo».

Ultimo aggiornamento: 20:46

