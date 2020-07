Simone Susinna, post contro Mariana Rodriguez e Stefano De Martino? Ecco la reazione su Instagram

Simone Susinna sembra dire la sua sulla frequentazione della sua ex, Mariana Rodriguez con Stefano de Martino, ex di Belen Rodriguez, ora in coppia con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Le anticipazioni date dalla rivista "Chi", in edicola domani 8 luglio, vedono infatti insieme in barca De Martino con la Rodriguez e, secondo la rivista, sarebbe stato proprio Stefano attraverso i social a cominciare le manovre di avvicinamento. Non è passato molto e dall’account Instagram di Susinna, precisamente dalle stories, ha condiviso un post che sembra dire la sua sulla situazione attuale, dato che recita “Dalle stelle alle stalle” e il riferimento sembra più che palese.



Simone Susinna è stato uno dei protagonisti della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi e poi ha continuato con successo la sua carriera di modello. Il fidanzamento con Mariana è durato molto tempo, per poi concludersi per problemi di incompatibilità.



Ultimo aggiornamento: 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA