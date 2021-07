Malattia di Benjamin Button, muore diciottenne invecchiata sino a 144. «Mamma, lasciami andare»

In Inghilterra un'adolescente è morta in un corpo di 144 anni pochi giorni dopo il suo diciottesimo compleanno. La sua viene soprannominata la malattia di "Benjamin Button" ed è caratterizzata da uno raro invecchiamento precoce. Ashanti Smith, questo il nome della ragazza, ha lottato fino all'ultimo senza perdere le propria vitalità. «Mamma ti amo. Devi lasciarmi andare», ha detto a sua madre per darle forza poco prima di morire.

La rara malattia: 8 anni per ogni anno di vita

Ashanti Smith, del West Sussex, è morta sabato 17 luglio, dopo aver convissuto con la sindrome di Hutchinson-Gilford Progeria. La rara malattia le ha causato un invecchiamento precoce che la vedeva invecchiare di otto anni per ogni anno di vita. La madre dell'adolescente, Phoebe Louise Smith, ricorda parlando al Daily Mail lo spirito di sua figlia che definisce «forte e bello». «La vita di Ashanti è stata una gioia. Anche se la progeria ha influito sulla sua mobilità, non ha influito su nient'altro». «Non ha influenzato il suo cuore, la sua forza di volontà o il modo in cui si sentiva su se stessa: si sentiva bella ogni giorno. Me ne sono assicurato ogni giorno».

Nonostante il suo corpo fosse quello di un unltracentenaria, Ashanti è stata ancora in grado di godersi il compimento dei 18 anni a maggio con una serata fuori insieme ai suoi affetti. Nonostante le sue gravi condizioni, era determinata a essere trattata come qualsiasi altra adolescente. «L'abbiamo portata in tre pub tre settimane fa» racconta la madre .«Era ubriaca e le è piaciuto molto. La sua bevanda preferita era Sex on the Beach». «La sua condizione ha influenzato la sua mobilità. Aveva un'anca rotta».

La giovane è morta al fianco di sua madre e di suo padre, Shaine Wickens, di 33 anni. "Devi lasciarmi andare", sono state le parole prima di morire rivolte alla madre. Lunedì, la famiglia le ha reso omaggio. La mamma ha raccontato: «Abbiamo lanciato 150 palloncini di elio per lei e uno spettacolo di fuochi d'artificio da 400 sterline». «La condizione le ha dato l'artrite e le ha dato malattie cardiache e insufficienza cardiaca. È morta per insufficienza cardiaca e cause naturali».