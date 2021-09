Sindrome post vacanza, è ansia da rientro: ecco il vademecum per ridurre lo stress

Una volta, quando il Covid non aveva invaso le nostre vite, si chiamava sindrome post vacanza. Un modo, tra il serio e il faceto, per descrivere quel generale stranimento fisico e psichico che piomba addosso quando si torna alla vita quotidiana dopo le ferie. Oggi quella sensazione di fine estate ha cambiato i suoi connotati. In molti casi ci si può spingere a parlare di malessere. Un misto di ansia, voglia di ricominciare, paura di farlo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati