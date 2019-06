Single over 45, a Napoli un esercito di 100 mila persone in cerca d’amore

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:16

A Napoli c’è un esercito di 100 mila single over 45 in cerca d’amore. Il totale dei napoletani di età compresa fra i 45 e i 69 anni separati, divorziati o che non si sono mai sposati, costituiscono oggi un totale di 145 mila persone, il 17% del totale in questa fascia d’età (fonte Istat). E tra loro sette su dieci (oltre 100 mila) confessano di darsi da fare per trovare un nuovo compagno o una nuova compagna. Non solo: per riuscire nell’impresa oltre la metà non disdegna Internet e i siti di incontri.A rivelarlo uno studio realizzato da Singles50, sito diffuso in oltre 30 paesi nel mondo dedicato ai single over 50 in cerca di partner, che ha analizzato comportamenti, aspirazioni e tendenze dei 145.033 single napoletani di età compresa fra i 45 e i 69 anni.Si parte dal giudizio che gli intervistati danno della loro condizione di single, appunto. Circa sei su dieci (62%) confessano di preferire alla singletudine l’esperienza della vita di coppia, anche se sono in pochi (15%) a rimpiangere il passato.Percentuale sensibilmente superiore quella di coloro che confessano di essere, anche se con diverse sfumature di intensità, alla ricerca di un nuovo partner (73%). Il 19% dice assolutamente sì, il 31% dice di pensarci spesso e il 23% si limita a dire di pensarci “ogni tanto”.Facendo i conti stiamo parlando di un esercito di oltre 100 mila persone. Spesso (nel 20% dei casi) si tratta di divorziati in cerca di una nuova possibilità, un numero che è raddoppiato in 10 anni passando, sempre secondo i dati ISTAT, dai 16 mila del 2009 ai quasi 31 mila del 2018 (fonte ISTAT).Ma cosa cercano questi “senior single” partenopei nel compagno o nella compagna ideale? Innanzitutto “qualcuno con cui divertirsi e fare delle cose assieme” (58%), poi “dialogo e confronto” (45%), “sicurezza e stabilità” (37%), “qualcuno con cui rifare una famiglia” (solo il 25%) o, per quelli più avanti con l’età, “qualcuno con cui invecchiare in serenità” (20%).Capitolo Internet e siti di incontri: nessun pregiudizio e nessun timore almeno nel 55% dei casi, anche se molti (48%), giustamente, sottolineano “dipende dal sito”.Oltre a Internet però, secondo lo studio, i single over 50 a Napoli non se ne stanno con le mani in mano e frequentano locali (22%), palestre e attività sportive (21%), corsi di ballo (17%), corsi di cucina (14%) o appuntamenti culturali (13%).Lo studio di Singles50 ha voluto analizzare anche le tipologie di scelte per quanto concerne i primi appuntamenti dei senior single. Un tema per il quale a Napoli non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il Belvedere di Posillipo rimane al primo posto (37%) magari arrivandoci lungo le tredici discese di Sant’Antonio, i ristorantini di Marechiaro al secondo (31%), la classica passeggiata a via Chiaia al terzo (26%).Capitolo cena. La prima volta che si va a mangiare assieme a trionfare è la tradizione. Sulla pizza però ci si divide: c’è chi la considera pesante (35%), chi invece la promuove (47%), anche perché negli ultimi anni molti pizzaioli hanno lavorato per rendere gli impasti più leggeri e digeribili… e quindi più adatti anche a una serata romantica, soprattutto quando non si hanno più vent’anni.