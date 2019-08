Sinisa Mihajlovic, festa a sorpresa per il ritorno a casa. La moglie: «Bentornato»

Sabato 31 Agosto 2019, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 14:00

Dopo l'affetto dei 25mila tifosi veenrdì al Dall'Ara, per Sinisa Mihajlovic oggi è tempo di festa in famiglia. Il tecnico del Bologna, dimesso da mercoledì da Sant'Orsola di Bologna dove è in cura per una leucemia, è aed è stato accolto a casa da una festa a sorpresa. «SORPRESAAAA! Bentornato a casa papà», scrive su Instagram, la moglie, che condivide una foto insieme a Sinisa, in t-shirt bianca, pantaloni corti e berretto sul capo.I due hanno fatto ingresso in casa addobbata con. La signora Mihajlovic condivide anche un breve video che mostra il 'comitato di benvenutò casalingo. Ieri sera Mihajlovic è stato accolto allo stadio bolognese per il derby con la Spal da una standing ovation e applausi commossi dei tifosi. Nell'ospedale bolognese dovrà tornare per un secondo ciclo di terapie per la leucemia annunciata al pubblico il 13 luglio ma ora il tecnico trascorrerà qualche giorno in famiglia, circondato dall'affetto dei suoi cari.