Smartphone Pinkie, il mal di mignolo è l'ultimo acciacco degli schiavi del telefono

Non solo lavori usuranti che richiedono l'utilizzo per molte ore di pinze e tenaglie. A finire sotto i ferri dei chirurghi della mano ci sono ormai persone di qualsiasi categoria professionale, ma che hanno in comune la stessa malsana abitudine: usare in modo smodato il telefono cellulare. Il fenomeno, che non a caso è chiamato smartphone pinkie, ossia l'abitudine di usare in modo innaturale il quinto dito per sostenere il telefono, porta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati