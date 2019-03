Snack americani direttamente a casa, il sogno realizzato di un imprenditore campano

Martedì 26 Marzo 2019, 20:29

Da oggi quando sale la voglia d’America basta collegarsi su www.americanuncle.it e lasciarsi guidare dai consigli dello “zio”. Una vasta scelta di snack americani non presenti sul mercato italiano che possono essere acquistati comodamente da casa per accompagnare magari una serata passata a guardare film e serie tv o magari un pomeriggio trascorso tra un videogame e l’altro.Il portale, che per logo ha il cilindro dello zio Sam con l’aggiunta di baffi, è suddiviso in modo da soddisfare tutte le voglie: dolce, salato, bibite e gluten free. Sono oltre 500 prodotti che sono passati dall’e-commerce, in continua rotazione.Ma l’occhio del “nipote” goloso non può non cadere nell’area American Box dove è possibile scegliere tra scorte di 20, 30, 50 o oltre 100 prodotti e, quella più ambita, la Americanbox del mese preconfezionata da 33/36 prodotti scelti dalla community. A completare il sito la zona delle promozioni. Il tutto scritto con torno informale, da farti sentire a casa.5mila spedizioni di media mensile, e un network di oltre 250mila utenti tra seguaci sui social ed iscritti alla newsletter, fanno di www.americanuncle.it il portale che più soddisfa gli italiani che amano gli snack a stelle e strisce, che si lasciano affascinare dai suoi gusti e dalla sua “coolness”. E poi lo zio è così buono che per gli ordini superiori ai 49 euro regala anche la spedizione. Cosa desiderare di più?American Uncle è stato fondato nel 2015 da Alessandro Odierna, salernitano classe 95. Tutto nacque da una idea, mille euro e una pagina Facebook. Nel 2016 è diventato un vero e proprio e-commerce. Nel 2017 il progetto è decollato, anche grazie all’ingresso dei soci Alessandro Sportelli di WebFactory Srl, Michele Riccio e Pasquale Bracale, fondatori di Ribrain, e Alessandro Gargiulo. Oggi conta 7 dipendenti, tutti professionisti under 25 della provincia di Salerno e Napoli.