Youtuber entra nella fiera in diretta social col green pass falso: denunciato

In diretta Youtube aveva fatto ingresso dentro la Fiera di Rho (Milano) in occasione della Games Week, che si è tenuta lo scorso fine settimana, annunciando ai suoi followers di averlo fatto utilizzando un green pass intestato ad un altro, di cui si era procurato anche un documento. Ma qualcuno ha avvisato la Polizia e così, fatti due accertamenti, il giovane, che sulle prime avrebbe mentito agli agenti cercando d proseguire la sua farsa, ha dovuto ammettere la sua bravata ed ha finito per essere denunciato.

APPROFONDIMENTI RAVENNA Finte vaccinazioni ai No vax, arrestato medico di Ravenna: 79 i Green... PIEMONTE Minaccia la moglie vaccinata, No vax denunciato per maltrattamenti a... IL FOCUS No Green pass, stretta sui cortei: concessi solo sit-in lontano dal...

Si tratta di un 25enne non nuovo a questo genere di iniziative, che si fa chiamare 'SocialBoom', e che ieri pomeriggio, appunto, ha fatto ingresso nella fiera superando i controlli di sicurezza esibendo il green pass di un altra persona, di cui si era procurato la certificazione.

Gli agenti del Commissariato di Rho, che normalmente fanno servizio durante le manifestazioni, quando lo sono venuti a sapere, lo hanno controllato ma lui avrebbe detto, secondo quanto riferito in Questura, di non avere documenti e di essere la persona della certificazione, di cui però non ricordava nemmeno l'anno di nascita. Portato in commissariato, ha ammesso tutto ed è stato denunciato per sostituzione di persona e false attestazioni a pubblico ufficiale.