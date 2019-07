Giovedì 11 Luglio 2019, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 17:23

In strada volano soldi e gli automobilisti, in massa, si fermano sulla corsia d'emergenza per scendere e raccogliere qualche gruzzolo. Ha dell'incredibile quanto accaduto in una strada statale dopo un incidente avvenuto ad un furgone portavalori.Nello schianto, dal furgone portavolare hanno iniziato a piovere, lungo tutta l'autostrada, diverse migliaia di banconote, per un valore totale di circa 175mila dollari. È accaduto a Dunwoody, in Georgia (Stati Uniti), lungo la statale I-285: molti automobilisti si sono fermati e hanno iniziato a raccogliere i soldi caduti sull'asfalto. Alcuni, però, dopo l'appello della polizia, hanno deciso di restituire quelle banconote.