Trova ventimila euro dimenticati al bancomat, chiama i carabinieri e li fa restituire

Trova la cassa continua del bancomat aperta con dentro oltrein contanti e assegni e chiama iper farli. Un uomo diin provincia di Bergamo , domenica 12 maggio, ha telefonato ai militari dell'Arma perché, come rivela l'Eco di Bergamo, allo sportello bancomat del paese ha trovato lo sportello dellacon all’interno contanti e assegni per diverse migliaia di euro, circa 20mila come totale.ha detto al telefono con i carabinieri.