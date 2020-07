Sonia Bruganelli pubblica la foto di un'hater: «Perché la faccia me la devo rifare io?». Scatta la polemica

Ultimi aggiornamenti su Sonia Bruganelli e le risposte agli haters. La moglie di Paolo Bonolis non ha paura di attirare le critiche e condivide sui social tutto quello che ritiene più opportuno. Sotto accusa per aver ostentato più volte il suo stile di vita privilegiato, in uno degli ultimi post ha messo non solo la sua faccia ma anche quella di un "hater", una donna comune che le avrebbe consigliato di rifarsi. «Me vs .... Perché la faccia me le devo rifare proprio io?», si legge nella didascalia di una foto che mette i volti a confronto con tanto di tag.

Alcuni amici vip hanno apprezzato il coraggio, mentre altri followers hanno trovato scorretto pubblicare la foto della persona denigrandone l'aspetto fisico. Di sicuro la Bruganelli non le manda a dire. Recentemente è stata attaccata per aver postato le immagini della vacanza a Formentera in un'estate in cui tutti cercano di privilegiare mete italiane.

«Sarebbe stato decisamente più onorevole far le vacanze in casa nostra... Le critiche se le cerca. Comincio ad aver il dubbio che lo faccia di proposito... O sbaglio?», aveva scritto un utente. «Staremo qui solo qualche giorno, poi ad Agosto in Sardegna. Ma qui a Formentera ci sono tanti ristoratori italiani che hanno diritto di riprendere le attività come quelli che lavorano in Italia. Ogni sera vi farò conoscere la storia di uno di loro», la replica della Bruganelli.

Ultimo aggiornamento: 14:49

