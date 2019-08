Sonia Bruganelli, volo sul jet privato con l'amico. Ma i fan notano un dettaglio: «Tradisce Paolo Bonolis?»

Venerdì 23 Agosto 2019, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 10:25

Sonia Bruganelli e il volo sul jet privato in compagnia dell'amico. Fan sospettosi: «Tradisce Paolo Bonolis?». Ma andiamo con ordine. In questi giorni, la moglie del conduttore di Canale 5 è in vacanza a Formentera con tutta la famiglia. Ieri sera però l'imprenditrice ha postato un video su Instagram che la vede ritratta su un aereo privato insieme al suo migliore amico Alessandro Boero.Sonia Bruganelli stuzzica i fan con un hashtag sibillino #vuelingairlines, probabilmente ironizzando sul fatto che lei non si trovi su un volo di linea. Ma l'attenzione dei fan è catturata da qualcos'altro. Nel filmato l'amico scherza sulla sensualità dei suoi piedi. Ma alcuni follower s'infuriano. «Troppo intimi...», commentano. E ancora: «Avere un amico che si fissa su i tuoi piedi lo trovo stupido». E tra gli haters c'è anche chi ci va giù pesante: «Questo se la tr***. Mi dispiace per Paolo».Sonia Bruganelli non ha risposto alle pesanti insinuazioni. In realtà, Boero compare in tanti post della signora Bonolis proprio perché sono migliori amici. Tanti fan infatti non credono alle illazioni e fanno il tifo per la loro amicizia: «Siete troppo simpatici».