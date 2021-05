La rivelazione di Miss Perù al concorso di Miss Universo: «Sono stata vittima di violenza»

Durante il concorso di bellezza Miss Universo, la rappresentante del Perù, Janick Maceta Del Castillo, 27 anni, nel rispondere a una domanda di Miss Universo 2006, la portoricana Zuleyka Rivera, ha rivelato gli abusi sessuali e domestici che ha subito. «Che cosa diresti alle donne che ti guardano questa sera e che hanno sperimentato violenze sessuali o domestiche?», le ha chiesto Zuleyka Rivera.

«Vorrei dire loro che ammiro la loro forza, che sono sopravvissute», ha detto Janick Maceta Del Castilloe ha rivelato che anche lei le ha subite. «Sono diventata l'eroina della mia stessa storia, ecco perché sostengo queste donne e spero che da vittime possano diventare eroine, perchè loro hanno la forza e mai, mai nessuno dovrebbe zittirle», ha continuato Maceta del Castillo, che è la fondatrice della ONG Little Heroes Perù che aiuta i minori vittime di violenze sessuali.

Last up for the final question is Peru, with a powerful message. #MISSUNIVERSE

LIVE on @FYI from @hardrockholly in #HollywoodFL pic.twitter.com/hFJbQ0yQBF

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021