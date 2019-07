Sophia Loren vista da vicino: l'icona che non ama vivere da star

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 28 Luglio 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il metodo. Esiste un metodo Loren che ha consentito a Sophia di diventare la leggenda che è. Esiste e non va confuso con il metodo dell'Actor's Studio, che impone agli attori di calarsi completamente nel personaggio, fino a diventare essi stessi il personaggio.Il metodo Loren ribalta radicalmente la prospettiva. Sophia s'impadronisce profondamente dei ruoli, ma distillando in ciascuno qualcosa di sé. La passione, la sensibilità, la tenacia, tanto per cominciare. Tenacia e disciplina sono le costanti della sua vita. Dice: «Avere fiducia in se stessi può farci realizzare i nostri sogni». Crederci sempre. Per lei è andata proprio così: ci ha creduto e ha vinto.