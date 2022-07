Vacanza con imprevisto per Sophie Codegoni, che dopo avere subito un furto a Maiorca ora si ritrova costretta a letto con uno sfogo cutaneo al secondo giorno del suo breve soggiorno a Formentera. La speranza di ricaricarsi prima dell'avvio di nuovi progetti televisivi si è infranta sul nascere per la giovane ex gieffina, che non riesce proprio a godersi un po' di meritato riposo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano bloccati a letto: «Secondo giorno a Formentera, voto 10»

«Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l'acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere» racconta l'infuencer. «Secondo giorno a Formentera, voto 10» aggiunge ironica.

Non si trova in condizioni migliori il suo fidanzato Alessandro Basciano. Accanto a lei nella buona e nella cattiva sorte, il ragazzo romano viene inquadrato dal telefono di Sophie mentre cerca un po' di conforto sotto il piumone.

Con la barba lunga e gli occhi stravolti, il modello è bloccato in camera per la febbre a 38. «Ovviamente abbiamo già fatto tutti i tamponi, non ha il Covid. Forse è stata l'aria condizionata» precisa Sophie, che non sa se ridere o piangere della cattiva sorte e cerca di consolarsi con le foto scattate nelle ore precedenti.