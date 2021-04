Sorridente con l'amico a quattro zampe, gli auguri per la Pasquetta dell'ex ministra Azzolina

Sdraiata sul divano, sorridente e con l'amico a quattro zampre a farle compagnia. «Buona Pasquetta», scrive l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in un post su Twitter, salutando così tutti i suoi follower.

Anche ieri Lucia Azzolina aveva twittato per ricordare la seconda Pasqua al tempo del covid e per un augurio: «Questa è la seconda Pasqua - le parole dell'ex ministra dell'Istruzione - che viviamo in compagnia del covid, ma tutti noi speriamo sia anche l’ultima. Bisogna restare uniti, adesso più di prima. Un abbraccio grande e Buona Pasqua a tutti e tutte voi»