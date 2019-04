Sospesi nel vuoto per il post su Instagram, influencer finiscono nei guai

Giovedì 11 Aprile 2019, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 18:31

Sospesa nel vuoto dal suo fidanzato. La foto, mozzafiato, di due influencer postata su Instagram ha però scatenato numerose polemiche e fatto finire la coppia sotto accusa. Kelly e Kody, due blogger americani che vivono a Bali, sono noti sui social per i loro viaggi spettacolari e per le foto sceniche che pubblicano.Uno degli ultimi scatti è stato sicuramente scenico, ma decisamente rischioso: nella foto si vede lui in una piscina che cinge tra le braccia lei, fuori dal bordo e sospesa nel vuoto, mentre si scambiano un bacio. Il rischio di caduta è altissimo, non solo per la forza di lui, ma perché l'acqua rende la presa meno forte, quindi nel cercare lo scatto perfetto, hanno decisamente rischiato grosso dando un pessimo esempio ai loro followers.«La nostra più grande forza nella vita, il nostro principio più importante, è il discernimento. Solo tu puoi conoscere il tuo corpo, sentire lo spazio intorno a te e capire le tue capacità », questo il senso della loro foto. Completa fiducia reciproca, ma il rischio è stato comunque alto. Molti hanno apprezzato la foto, ma tanti li hanno criticati, non solo per il gesto in sé, ma perché rischiano di creare un effetto emulazione. Sempre più giovani muoiono alla ricerca del selfie perfetto o dello scatto che possa emozionare sui social, la loro, in tal senso, è stata una pessima iniziativa.