Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula aspettano un figlio. Emozione in studio: «Ecco l'ecografia»

Si sono lasciati durante Temptation Island, ma poi hanno deciso di rimettersi insieme durante una delle puntate di Uomini e Donne. Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno scelto nuovamente lo studio del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi per dare una nuova, incredibile notizia ai loro fan, molti dei quali sono ancora sotto choc.Ursula infatti sarebbe incinta, e aspetterebbe un figlio dal calciatore, attualmente in forze alla squadra tarantina del Grottaglie. I due, durante la registrazione del programma pomeridiano avrebbero portato la foto di una ecografia per dare la lieta notizia. A svelare per primo la news, il portale Il Vicolo Delle News: «Ursula Bennardo e Sossio Aruta saranno presto genitori. I due hanno portato l’ecografia in visione a Maria De Filippi e sono apparsi veramente molto felici. L’emozione in studio era palpabile da parte di tutti. Anche di Gianni che non ha mai nascosto il suo disappunto nel vedere Ursula dare una nuova possibilità a Sossio».Sossio Aruta e Ursula Bennardo, entrambi genitori di altri figli avuti da precedenti relazioni, si erano conosciuti quasi un anno fa nel programma Uomini e Donne Over, e hanno deciso di continuare la loro frequentazione anche lontano dalle telecamere di Canale 5. Da cui però non si sono allontanati più di tanto, data la partecipazione di entrambi a Temptation Island Vip. Una relazione non facile fra i due, che hanno vissuto diversi alti e bassi. Ma che ora, in attesa di un figlio, Sossio e Ursula hanno deciso di proseguire a gonfie vele.