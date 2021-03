Spagna, la polizia agli agenti: «Non usate la divisa per rimorchiare su Tinder e Badoo»

Il fascino della divisa, si sa, è sempre irresistibile. Lo è stato in passato e lo è tuttora, anche in un mondo sempre più virtuale (anche a causa della pandemia) dove gli appuntamenti si fissano tramite app di incontri. Qualcuno, però, è andato oltre.

In Spagna, infatti, la polizia ha avviato un'indagine interna su alcuni agenti che utilizzerebbero app di incontri più o meno conosciute (Tinder, Badoo, Grindr e Pof), scegliendo immagini rigorosamente in divisa, con l'obiettivo di fare più conquiste possibili. La segnalazione, come riporta il quotidiano ABC, non è sfuggita ai vertici della polizia spagnola e della Guardia Civil, che sarebbero andati su tutte le furie e avrebbero intimato agli agenti di non utilizzare la divisa e altri simboli del corpo per rimorchiare. Sotto indagine ci sarebbero decine di agenti, con le norme che prevedono fino a tre mesi di sospensione in caso di violazioni accertate.

