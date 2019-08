​Spende gli ultimi 1,8 dollari in un gioco d'azzardo online e risolve i suoi problemi finanziari per i prossimi 30 anni

Mercoledì 28 Agosto 2019, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna residente nella città di Halifax, West Yorkshire, nel Regno Unito, ha investito i suoi pochi soldi, puntandoli alla lotteria nazionale britannica senza nemmeno immaginare che quei pochi spiccioli le sarebbero fruttati tutto il jackpot.Nonostante la vincita, Vicky Mitchel e il suo compagno non hanno alcuna intenzione di sprecare questi soldi. Entrambi continueranno a lavorare e pagheranno i loro debiti, continuando a tenere la contabilità delle loro finanze.La 42enne britannica aveva scommesso online per una settimana e era riuscita a vincere in totale solo 15 sterline. Tuttavia ha continuato a investire il suo denaro nel gioco, fino a decidere di spendere le utlime 1,8 sterline che erano rimaste sul suo account virtuale, come raccontano i media locali.Inizialmente, Vicky credeva di aver guadagnato solo altre cinque sterline, ma successivamente ha scoperto che la somma vinta era un sostanzioso premio da 10.000 sterline al mese, circa 11.000 euro al mese, che la donna riceverà per i prossimi 30 anni.