Sposa furiosa vuole il rimborso dagli invitati che danno buca all'ultimo: «Mi devono 100 euro per il buffet»

Non deve essere stato facile incassare tutti quei "no" a pochi giorni dal matrimonio. A rovinare la festa a una giovane sposa sono stati alcuni amici e invitati che le hanno detto una settimana prima delle nozze che non sarebbe stata presente. E lei, furiosa, dice di volere un rimborso: precisamente 85 sterline (quasi 100 euro al cambio attuale) per coprire la quota del buffet serale non rimborsabile. A raccontare la storia è stato il Liverpool Echo. La futura sposa nel suo post intitolato "L'abbandono degli invitati al matrimonio", ha scritto: «Siamo a sei giorni dal nostro matrimonio e abbiamo cinque persone che si tirano indietro. Ogni volta che qualcuno dice che non verranno, ci costa 85 sterline più il costo del buffet serale per persona».

Spose scappano senza pagare il conto del banchetto di nozze: «Non ci hanno portato le costolette»

Il post della sposa e le risposte sui social

«Tutti sono invitati per il giorno e la sera. Invitati un anno fa e inviti spediti sei mesi fa. Ho voglia di mandare loro una fattura. Non puoi tirarti indietro sei giorni prima della cerimonia». Il post della donna è stato accolto con una raffica di commenti da altri utenti di Mumsnet. Uno ha scritto: «È normale che alcune persone abbandonino all'ultimo minuto, soprattutto se le hai invitate tempo fa. Succedono queste cose. Il 5% di abbandono all'ultimo momento è normale».