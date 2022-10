Hanno investito tutto sulla location ma hanno lasciato a bocca asciutta gli invitati. I matrimoni si sa possono aver luogo in una varietà di luoghi: castelli, giardini e ville. Il luogo del matrimonio sarà lo sfondo di ogni foto, ecco perché per gli sposi è una scelta importante da compiere. E proprio su questa decisione una sposa e uno sposo sono stati criticati. Hanno invitato i loro 100 cari in un'elegante azienda vinicola, ma hanno vietato a chiunque di degustare i vini locali.

Organizzano matrimonio in un vigneto ma non danno da bere vino

La coppia ha servito succo d'uva frizzante per il brindisi di nozze e ha offerto solo tè, acqua o limonata per il resto del ricevimento. «È stato tutto imbarazzante e pacchiano».

In un post pubblicato su Reddit da uno degli invitati intitolato "Matrimonio secco in azienda vinicola, e si può dire che gli ospiti non se lo aspettavano", viene svelato quanto accaduto: «Sono andato a un matrimonio con un'amica l'anno scorso come più uno. Ho pensato 'bello è in un'azienda vinicola, ci sarà vino e divertimento e tutti si divertiranno un mondo'». Ma così non è andata. «Bene, si scopre che mentre la cerimonia è stata bellissima nel vigneto, è stata anche gelida, a ottobre nel Midwest superiore (negli Stati Uniti) può fare davvero freddo».

Il post

Ora l'invitato entra nel dettaglio del ricevimento. «Le bevande erano servite bene - tutte e 3 le opzioni. Limonata, tè e acqua. Il cibo era il buffet più semplice e insipido che avessi mai visto. Si potrebbe dire che hanno sprecato tutti i loro soldi sul luogo. Ma come puoi sposarti in un'azienda vinicola e NON dar da bere alcolici? Anche il brindisi era succo d'uva frizzante. Ho capito. Alcune persone non danno importanza all'alcol ma amico, era strano».

Una festa in un luogo magnifico, che però non è mai decollata. «Quindi, le persone mangiavano, stavano in piedi e nessuno stava davvero vibrando. Il "DJ" era un tizio con il cellulare collegato. È stata una cerimonia di dimensioni decenti con forse 100 persone presenti. Dopo il pasto e i discorsi era il momento dei balli, ma sono finiti subito. La metà delle persone se ne è andata subito. Era presto, circa le 18.00 e quando mi sono guardato intorno erano rimaste solo 15 persone al massimo. È stato semplicemente super imbarazzante». E poi infine l'invitato lancia un consiglio agli sposi: «Per favore, dì agli ospiti se è un matrimonio secco. Per favore».